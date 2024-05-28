إبراهيم حسن: مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو في العاشرة مساء

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - محمد عبد الواحد - مران منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لكرة القدم عن موعد مواجهة الفريق أمام بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن إبراهيم حسن عن إقامة مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو في تمام العاشرة من مساء يوم 6 يونيو المقبل.

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وانتظم لاعبو المنتخب ضمن 24 لاعبا انتظموا اليوم الثلاثاء في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج)

القائمة شهدت 8 تغييرات عن قائمة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي منهم 4 لاعبين مصابين وهم محمد أبو جبل (البنك الأهلي) محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) أحمد حجازي (اتحاد جدة) عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

ورباعي آخر وهو حسين الشحات (الأهلي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) مصطفى شلبي (الزمالك).

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

منتخب مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو كأس العالم 2026
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