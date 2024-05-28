مدير الدوري السعودي يعلق على إمكانية ضم صلاح ودي بروين

علق مايكل إيمينالو مدير رابطة الدوري السعودي على إمكانية ضم محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي للمسابقة في الفترة المقبلة.

كيفين دي بروين النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول

وينتهي تعاقد كل من صلاح ودي بروين مع أنديتهما بنهاية الموسم المقبل.

وسبق ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- أعلن فيها نيته البقاء والمقاتلة على كل البطولات رفقة ليفربول بعد رحيل مدربه يورجن كلوب والتعاقد مع أرني سلوت.

فيما لا توجد أنباء حتى الآن حول تجديد تعاقد دي بروين ولكن لم يعلن اللاعب رغبته في الرحيل.

وتحدث مدير الدوري السعودي لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم الثلاثاء قائلا: "إن الدوري السعودي منتج خاص وساحة خاصة لتصبح جزءا منها يجب أن تكون استثنائيا للغاية".

وأكمل "عندما تكون هناك فرصة سانحة لضم أي من اللاعبين الاستثنائيين سوف ننافس على ضمهم".

وتابع مدير الدوري السعودي حديثه "في سوق الانتقالات المقبلة بالتحديد إن كان هناك فرصة لإنفاق مبلغ كبير على شخص نعتقد أنه يجلب ما نحتاجه سنفعل ذلك".

ورفض إيمينالو التعليق على إمكانية ضم صلاح ودي بروين بالتحديد وقال: "لا أريد الحديث عن أفراد بعينهم احتراما للمنظمات التي نعمل معها والتي ننافسهم، فهذا جزء من ميثاق النزاهة الذي يتبعه الدوري السععودي".

واستدرك "لكن من المفيد أن يكون أداء أي لاعب مازال متواجدا بشكل عام وجودتهم لا تقبل الجدال، فهؤلاء هم اللاعبين الذين يمكنهم تحسين ما نحاول القيام به بشكل كبير، ولا يوجد من يُخفى عليه ذلك".

يذكر أن اتحاد جدة حاول ضم صلاح الموسم الماضي لكن قائد منتخب مصر فضل الاستمرار مع ليفربول.