الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 20:18

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن وخالد بيبو - تدريبات الاتحاد السكندري في الأهلي

عقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة ودية مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن انضمام لاعبي الأحمر لمعسكر المنتخب.

وانتظم لاعبو المنتخب ضمن 24 لاعبا انتظموا اليوم الثلاثاء في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الأهلي عبر حساباته الرسمية "حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادي على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم".

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وتابع "عقد بيبو جلسة ودية مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب في حضور جهازه المعاون".

وكشف "دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني بسبب الضغط المكثف للمباريات محليا وقاريا خلال الفترة الماضية".

واختتم "تطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني للأهلي".

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 10 لاعبين من فريق الأهلي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج)

القائمة شهدت 8 تغييرات عن قائمة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي منهم 4 لاعبين مصابين وهم محمد أبو جبل (البنك الأهلي) محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) أحمد حجازي (اتحاد جدة) عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

ورباعي آخر وهو حسين الشحات (الأهلي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) مصطفى شلبي (الزمالك).

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

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