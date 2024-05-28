إنبي يتقدم بتظلم ضد قرار حفظ شكواه في واقعة تزوير بدوري 2003

تقدم نادي إنبي بتظلم رسمي ضد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بحفظ شكوى النادي في واقعة تزوير بدوري مواليد 2003.

وأعلن اتحاد الكرة فوز الأهلي بمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003 رسميا بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وجاء بيان إنبي كالآتي:

"تقدمنا اليوم الثلاثاء رسميا بتظلم ضد قرار حفظ شكوى نادي إنبي، في واقعة التزوير الواضحة من قبل لاعب المصري المشارك في بطولة عام 2003، ليس هدفا لحصد البطولة والتي لن تضيف شيئا لنادي إنبي وإنما سعيا وإصرارا منا لضمان صحة الإجراءات واستقامة المعايير التي يتخذها القائمون على لجنة المسابقات".

"وذلك حماية لحقوق أبنائنا اللاعبين في جميع الأعمار السنية وبجميع قطاعات الناشئين وليس بالأخص أبناء قطاع ناشئين إنبي".

"وإذ نؤكد بهذا الصدد أننا لن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى هذه الضوابط والمحددات لجميع الأطراف مهما كلفنا هذا من إجراءات، شاء من شاء وأبى من أبى".

"وبناءا عليه فقد تقدمنا رسميا للجهات المعنية في الدولة لفحص المحررات الرسمية (غير صحيحة البيانات) في هذه الواقعة والتي رفضت لجان فحص الشكوى بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالتها لتلك الجهات".

"وذلك رغم مطالبتنا بها رسميا وهو ما أخذناه على عاتقنا لتصحيح مسار تلك التجاوزات دون تمييز وبمنتهى الشفافية لكل الأطراف".

وقرر اتحاد الكرة حفظ شكوى إنبي ضد إبراهيم سعيد لاعب المصري مواليد 2003.

كما قرر اتحاد الكرة حفظ شكوى الأهلي ضد محمد صلاح لاعب الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وبناء عليه تم الإعلان عن فوز الأهلي بدوري الجمهورية 2003 رسميا.

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم إنبي فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.