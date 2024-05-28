انتهت في كأس مصر - زد (2)-(1) الداخلية.. المتأهل الثالث

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

إنبي - زد - رأفت خليل

يلعب زد أمام الداخلية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

فيما يواجه سموحة نظيره لافيينا ضمن الدور ذاته من كأس مصر.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي زد أمام الداخلية وسموحة ضد لافيينا.

أخبار متعلقة:
بسبب نادي نيس.. مانشستر يونايتد قد يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي كرة يد - الكشف عن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر بهدف في مكادي.. سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر رابطة الأندية المصرية تعلن استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زد × الداخلية

نهاية المباراة

الشوط الثاني الإضافي

ق120 أحمد سيد غريب يهدر فرصة التعادل والمرمى خالي

الشوط الإضافي الأول

ق103 شادي حسين يسجل الهدف الثاني لنادي زد بعد عرضية متقنة من أحمد عاطف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الوقت الأصلي

ق90+5 مصطفى زيكو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء

ق90+2 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي زد يبعدها دفاع الداخلية ببراعة

ق88 شادي حسين يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي زد بتسديدته تمر بجوار المرمى

ق65 زياد طارق يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من المباراة

ق47 زياد طارق يسجل الهدف الأول للداخلية بعدما وضع الكرة في سقف الشباك

ق23 ضربة رأسية خطيرة من مصطفى زيكو لاعب زد تمر أعلى من المرمى بقليل

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

سموحة × لافيينا

ق90+3 ضربة رأسية من هشام سلامة لاعب لافيينا يتصدى لها الهاني سليمان

ق65 تسديدة قوية من حسام حسن لاعب سموحة يتصدى لها حارس لافيينا

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الاول

ق45: خطأ من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي سقطت منه الكرة أمام مهاجم لافيينا لكنه فشل في التسجيل

ق 42: سموحة يسجل الهدف الأول عن طريق حسام حسن بعد انفراد تام بالمرمى

سموحة لافيينا كأس مصر
نرشح لكم
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر بهدف حسام حسن.. سموحة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي لافيينا خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب إنبي يتقدم بتظلم ضد قرار حفظ شكواه في واقعة تزوير بدوري 2003 بهدف في مكادي.. سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة 4 دقيقة | رياضة نسائية
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة 6 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج 25 دقيقة | كرة سلة
الهلال يجدد تعاقد جيسوس 33 دقيقة | سعودي في الجول
بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر 34 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر 40 دقيقة | الكرة المصرية
قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة