انتهت في كأس مصر - زد (2)-(1) الداخلية.. المتأهل الثالث

يلعب زد أمام الداخلية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

فيما يواجه سموحة نظيره لافيينا ضمن الدور ذاته من كأس مصر.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي زد أمام الداخلية وسموحة ضد لافيينا.

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زد × الداخلية

نهاية المباراة

الشوط الثاني الإضافي

ق120 أحمد سيد غريب يهدر فرصة التعادل والمرمى خالي

الشوط الإضافي الأول

ق103 شادي حسين يسجل الهدف الثاني لنادي زد بعد عرضية متقنة من أحمد عاطف

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نهاية الوقت الأصلي

ق90+5 مصطفى زيكو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء

ق90+2 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي زد يبعدها دفاع الداخلية ببراعة

ق88 شادي حسين يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي زد بتسديدته تمر بجوار المرمى

ق65 زياد طارق يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من المباراة

ق47 زياد طارق يسجل الهدف الأول للداخلية بعدما وضع الكرة في سقف الشباك

ق23 ضربة رأسية خطيرة من مصطفى زيكو لاعب زد تمر أعلى من المرمى بقليل

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نهاية المباراة

سموحة × لافيينا

ق90+3 ضربة رأسية من هشام سلامة لاعب لافيينا يتصدى لها الهاني سليمان

ق65 تسديدة قوية من حسام حسن لاعب سموحة يتصدى لها حارس لافيينا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الاول

ق45: خطأ من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي سقطت منه الكرة أمام مهاجم لافيينا لكنه فشل في التسجيل

ق 42: سموحة يسجل الهدف الأول عن طريق حسام حسن بعد انفراد تام بالمرمى