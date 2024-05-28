كرة يد - الكشف عن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر.
وتقام منافسات نصف النهائي يوم السبت 1 يونيو المقبل بينما المباراة النهائية يوم الأحد 2 يونيو.
وجاء موعد منافسات نصف النهائي كالآتي:
السبت 1 يونيو:
البنك الأهلي × الزمالك (3:30 عصرا)
سموحة × سبورتنج (5:30 مساء)
الأحد 2 يونيو:
الخاسر من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية (7 مساء)
المباراة النهائية (9 مساء)
وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الأهلي قد توج بلقب آخر نسخة أقيمت وحصد أربعة من آخر خمس نسخ أقيمت.
وودع الأهلي المنافسات مبكرا من ثمن النهائي بالخسارة من البنك الأهلي.
ويعتبر الزمالك الأكثر تتويجا باللقب برصيد 16 مرة أخرهم نسخة 2016.
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