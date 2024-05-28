بهدف في مكادي.. سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر

بات سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر عقب الفوز على مكادي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على مكادي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في دور الـ 32 من كأس مصر.

وسجل النيجيري فيفور أكيم هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

سيراميكا تأهل إلى ثمن النهائي وسيواجه الفائز من مواجهة زد أمام الداخلية.

ويشهد دور الـ32 تواجد فرق الدوري الممتاز الـ 18 بجانب 14 فريقا من القسم الثاني (أ) و (ب).

وصف المباراة

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بهجوم ضاغط على مرمى مكادي بحثا عن حسم اللقاء مبكرا.

ونجح فيفور أكيم في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعد تمريرة من جون إيبوكا عند الدقيقة 12.

وحاول مكادي تعديل النتيجة بتسديدة قوية من أحمد سعيد لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد سعيد لاعب مكادي بعد تدخل قوي على لاعب سيراميكا.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعدما سدد خطأ قريب من منطقة الجزاء لكن تسديدته اصطدمت بالحائط البشري لفريق مكادي.