رابطة الأندية المصرية تعلن استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشفت رابطة الأندية المصرية استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في مصر بأكتوبر المقبل.

ونشرت رابطة الأندية المصرية عبر موقعها:

"أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر، يومي 10 و11 أكتوبر 2024.

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وسيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

يعد الاجتماع السنوي 2024 فرصة رائعة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية. يتطلع اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى الترحيب بضيوفهم المميزين في حدث ينتظر أن يكون ملهمًا ومؤثرًا.

وقال جيروم بيرلموتر، الأمين العام لاتحاد الروابط العالمية: "يسعدنا أن نعقد اجتماعنا السنوي في القاهرة. نعرب عن خالص امتناننا لأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ، وخالد رفعت، مستشار العلاقات الدولية، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، لاستضافة هذا الحدث ولجهودهم الاستثنائية في جعله ممكنًا. سيعمل هذا الاجتماع على تعزيز التعاون والنمو بشكل أكبر بين بطولات الدوري لكرة القدم في جميع أنحاء العالم".

رابطة الأندية الرابطة العالمية
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