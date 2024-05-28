بسبب نادي نيس.. مانشستر يونايتد قد يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

تتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

على الرغم من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وحجز مقعده في الدوري الأوروبي قد ينتقل مانشستر يونايتد للعب في دوري المؤتمر الموسم القبل.

ونشرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم الثلاثاء تقريرا مطولا أوضحت فيه السبب.

وتملك شركة "إينيوس" نادي نيس الفرنسي واستحوذت على نسبة 27.7% من مانشستر يونايتد في شهر فبراير الماضي.

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وبناء عليه فأمام الشركة مهلة حتى يوم الإثنين المقبل لإقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعدم وجود تضارب مصالح ليسمح لهما بالمشاركة سويا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

لكن لو لم تستطع شركة "إينيوس" إقناع يويفا بالأمر فإن يونايتد سينتقل للمشاركة في دوري المؤتمر نظرا لأنه أنهى الدوري الإنجليزي في مركز أقل مما حققه نيس في الدوري الفرنسي.

وحل يونايتد ثامنا في الدوري الإنجليزي فيما جاء نيس خامسا في الدوري الفرنسي.

الأزمة ذاتها تواجهها شركة "سيتي جروب" المالكة لناديي مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني.

وأمام الشركة مهلة حتى الإثنين المقبل كذلك ليسمح للناديين بالمشاركة سويا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أنه خلال الموسم الماضي واجه برايتون الأزمة ذاتها في ظل ملكيته المشتركة مع فيتوريا جيماريش البرتغالي لكن شارك الناديين في النهاية في الدوري الأوروبي معا.

كما واجه أستون فيلا الأمر ذاته في ظل ملكيته المشتركة مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي لكن شارك الناديين معا في دوري المؤتمر الأوروبي.

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