جرافنبيرخ: أتمنى البقاء في ليفربول لسنوات طويلة.. ولم أتحدث مع سلوت
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يحلم ريان جرافنبيرخ لاعب ليفربول البقاء ضمن صفوف الريد لسنوات طويلة وتحقيق إنجازات عديدة.
وتعاقد ليفربول مع رايان جرافينبيرخ لاعب الوسط الهولندي في الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.
وقال ريان جرافنبيرخ في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" عن مستقبله: "آمل أن ألعب هنا في ليفربول لسنوات طويلة وتحقيق إنجازات عديدة، إنه ناد كبير".
وعن مواطنه آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد أوضح "لم أتحدث أبدا إلى آرني سلوت لكنه مدرب يحب كرة القدم الهجومية. هذا يجب أن يناسبني. سنرى ماذا سيحدث".
وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات مع الريدز.
ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.
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