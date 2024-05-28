قائمة المنتخب الأولمبي - انضمام زياد كمال والدبيس ضمن 24 لاعبا

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أعلن روجيرو ميكالي قائمة منتخب مصر الأولمبي للتوقف الدولي ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024.

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

زياد كمال

النادي : الزمالك

مصر الأولمبي

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوليمبي منافسه كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال المعسكر القادم في القاهرة.

وضم ميكالي كل من زياد كمال لاعب الزمالك وكريم الدبيس لاعب الأهلي ضمن الاختيارات.

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كما شهدت القائمة انضمام ثنائي الدفاع المحترف عمر فايد وإياد العسقلاني.

قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.

الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.

منتخب مصر الأولمبي ميكالي زياد كمال الدبيس
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