مدير رابطة الدوري السعودي: جاهزون لاستقبال مورينيو بشرط

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

رحب النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بتعاقد أحد أندية الدوري مع جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي المخضرم.

مدرب ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق ارتبط مؤخرا بالتدريب بالدوري السعودي.

وقال إيمينالو عبر صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "إذا كان مورينيو جاهزا للعمل في السعودية، فدوري روشن مستعد لاستقباله".

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واستدرك " ولكن يجب أن يكون مصمما هو والنادي، الذي يرغب بالتعاقد معه، على هذه الخطوة، كونه من العلامات البارزة في كرة القدم العالمية".

وعن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، أجاب: "عندما تتاح الفرصة للتعاقد مع نجم عالمي لن نتأخر في ذلك، وسنقاتل من أجل استقطابهم إلى الدوري السعودي".

وبدأ الدوري السعودي مرحلة مختلفة من الصيف الماضي بعد إبرام أندية الدوري مجموعة من الصفقات القوية على رأسها كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة ونيمار إلى الهلال وساديو ماني إلى النصر الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مورينيو تمت إقالته من تدريب روما بسبب تراجع النتائج وتولى دي روسي المهمة بدلا منه.

مورينيو الدوري السعودي مبابي هالاند
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