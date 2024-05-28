بعد رحيله من خيتافي.. دورتموند يرفض التعليق على اهتمامه بضم جرينوود

رفض سيباستيان كيهل المدير الرياضي لبروسيا دورتموند التعليق على الأنباء المثارة حول اهتمام ناديه بضم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

وكان جرينوود أعير خلال الموسم الماضي من مانشستر يونايتد إلى خيتافي الإسباني عقب نهاية أزمته باتهامه بالتعدي بالضرب واغتصاب صديقته.

وأعلن اللاعب الإنجليزي قبل عدة أيام رحيله رسميا عن خيتافي وسط وجود اهتمام من عدة أندية بضمه.

وخلال اليوم الإعلامي في مران دورتموند على هامش خوضه لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد سُئل المدير الرياضي للنادي الألماني عن اهتمام فريقه بضم جرينوود.

وقال كيهل: "لا أريد الحديث حول أي تكهنات في اللحظة الحالية لأننا نركز حاليا على خوض نهائي دوري أبطال أوروبا".

واستدرك "بالطبع لدينا خطط للموسم المقبل وناقشنا عدة سيناريوهات، لكن الآن لنركز على مباراة السبت المقبل".

وبسؤاله مجددا عن جرينوود قال: "لا أريد الحديث حول ذك الأمر الآن".

يذكر أن جرينوود كان قد حصل على لاعب العام في خيتافي.