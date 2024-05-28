باستثناء صلاح وشريف.. انتظام 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر

باستثثناء محمد صلاح ومحمد شريف.. انتظم 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أوضح قبل أيام أن صلاح سينضم لمعسكر منتخب مصر يوم السبت المقبل.

فيما أوضح اتحاد الكرة في بيان أن شريف سينضم إلى معسكر المنتخب يوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ24 وهم:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل "كوكا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 باستثثناء محمد صلاح ومحمد شريف.. انتظام 24 لاعبا في المعسكر 👇 pic.twitter.com/s3H4K25Bh9 — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2024

وتجمع الجهاز الفني للمنتخب في تمام الساعة الثانية ظهرا قبل أن يجتمع اللاعبين في الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريبه الأول والذي سيكون استشفائيا مساء الثلاثاء.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

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