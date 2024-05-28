انتهت كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) مكادي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد مكادي في دور الـ 32 من كأس مصر.

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نهاية المباراة

ق90 محمد إبراهيم ينفذ خطأ من أمام منطقة الجزاء ترتطم بالحائط البشري

ق65 ضربة رأسية من رجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا تمر بجوار مرمى مكادي

ق51 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد سعيد لاعب مكادي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من لاعب مكادي مرت أعلى المرمى بقليل.

ق24: مازال سيراميكا متقدما في النتيجة وسط سيطرته على مجريات المباراة.

ق12: جوووووووول فيفور أكيم يسجل الهدف الأول لسيراميكا بعد تمريرة من جون إيبوكا.

بداية المباراة.

بداية المباراة بعد قليل