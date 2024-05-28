رومانو: الاتفاق تم بين تشيلسي وليستر للسماح برحيل ماريسكا.. وتفاصيل العقد

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق تم بين تشيلسي وليستر سيتي على المبلغ التعويضي لرحيل إنزو ماريسكا.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا لماوريسيو بوكيتينو الذي رحل بالاتفاق مع إدارة النادي اللندني.

ووفقا لرومانو فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي الذي سينتهي عقده في 2026، ولذلك كان يحتاج البلوز لدفع مبلغ من أجل إنهاء عقده مع ليستر.

وحسب رومانو فإن المدير الفني السابق لبارما سيوقع على عقد حتى 2029 مع إمكانية تمديده لعام إضافي لينتهي في 2030.

وقاد ماريسكا ليستر للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" برصيد 97 نقطة.

وجاء إبسويتش تاون الذي يتواجد فيه الدولي المصري سام مرسي في الوصافة برصيد 96 نقطة وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وكان ساوثامبتون الفريق الثالث الذي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على منافسه ليدز يونايتد بهدف دون رد.

ويعتبر ماريسكا ثاني مساعدي جوارديولا انتقالا إلى مقعد الرجل الأول في الكرة الإنجليزية، بعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.