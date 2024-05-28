تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي ومحمد إبراهيم يقودان الوسط ضد مكادي

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

هدف واحتفال صديق أوجولا ضد زد - الصور من حساب سيراميكا

أعلن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مكادي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع مكادي على ملعب المقاولون العرب في دور الـ 32 من كأس مصر.

وشهد التشكيل تواجد جون إيبوكا وأحمد قندوسي بشكل أساسي، بينما يحرس محمد كوكو مرمى الفريق.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد كوكو.

الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل - محمد أبو العلا.

الوسط: إبرهيم محمد - محمد إبراهيم - أحمد القندوسي.

الهجوم: أحمد القرموطي - فيفور أكيم - جون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - احمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

سيراميكا كليوباترا مكادي كأس مصر
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