الشيبي وبراهيم دياز يقودان قائمة المغرب للمشاركة في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - الكونغو

أعلن وليد الرقراقي مدرب منتخب المغرب قائمة فريقه التي ستشارك بفترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة زامبيا وجمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز، كما شهدت تواجد براهيم دياز لاعب ريال مدريد.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: منير الكجوي (الوحدة) – ياسين بونو (الهلال) – مهدي بنعبيد (الفتح الرباطي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – محمد الشيبي (بيراميدز) – عبد الكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس) – أشرف داري (رويال شارلرواه) – نايف أقرد (وست هام) – رومان سايس (الشباب) – شادي رياض (ريال بيتيس) – يحيى عطية الله (سوتشي) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ).

الوسط: سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد) – أسامة العزوزي (بولونيا) – بلال الخنوس (جينك) – براهيم دياز (ريال مدريد) – إسماعيل صابيري (أيندهوفن) – أسامة ترغلين (لو هافر) – أمير ريتشاردسون (ريمس) – عز الدين وناحي (مارسيليا).

الهجوم: حكيم زياش (جالاتاسراي) – إلياس أخوماتش (فياريال) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان رحيمي (العين) – أمين عدلي (باير ليفركوزن) – سليم بنصغير (موناكو).

وحقق منتخب المغرب الفوز في مباراته الأولى بالتصفيات والتي خاضها ضد تنزانيا.

المغرب محمد الشيبي براهيم دياز
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