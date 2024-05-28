الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

الاتحاد الآسيوي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقات الأندية الموسم المقبل.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان عزمه على الحفاظ على أعلى معايير التحكيم من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من 3 مستويات، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025.

وبما يتناسب مع وضع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد تنافس أفضل 24 فريقاً في القارة على المجد، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتباراً من مرحلة المجموعات، والتي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

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في المقابل تشهد النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق في أكتوبر، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي والنهائي، بما يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم النسائية في القارة.

وفي ذات الوقت، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا 2 اعتباراً من الأدوار الإقصائية، علماً بأن البطولة تضم 32 نادياً، وتنطلق المنافسة في شهر سبتمبر.

أما بالنسبة لدوري التحدي الآسيوي، والتي تضم 20 فريقاً، سيتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية في مايو 2025.

وفي إطار الجهود المبذولة لإبقاء حكام المباريات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم دورة حكام الفيديو المساعدين في عام 2023.

علاوة على ذلك، من المقرر أيضاً عقد ورشة عمل لمنسقي معلومات نظام حكم الفيديو المساعد في الأشهر المقبلة، لضمان بقاء منسقي المعلومات من مختلف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اطلاع بأحدث التطورات في تقنية هذا النظام.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات في كأس آسيا لأول مرة، بينما أصبح أيضاً أول اتحاد قاري يقوم باستخدام نظام تقنية التسلل شبه الآلي على مستوى بطولة المنتخبات الوطنية للرجال، ضمن جهود الاتحاد لتأكيد مكانته الرائدة بين الاتحادات القارية وضمان نجاح حكام المباريات في أهم بطولات كرة القدم العالمية.

الاتحاد الآسيوي
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