المنتخب الأوليمبي يستدعي الثلاثي المحترف استعدادا لوديتى كوت ديفوار

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

قرر روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي استدعاء ثلاثة من اللاعبين المحترفين استعدادا لوديتي ضد كوت ديفوار.

إياد العسقلاني

النادي : روستوف نا دونو

مصر الأولمبي

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوليمبي منافسه كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال المعسكر القادم في القاهرة.

ووقع الاختيار على ضم كل من إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني، وعمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي.

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ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.

إياد العسقلاني منتخب مصر الأوليمبي كوت ديفوار الأوليمبي بلال مظهر
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