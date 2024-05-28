استعدادا لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو.. انطلاق معسكر منتخب مصر
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 15:28
كتب : FilGoal
انطلق مساء اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر لفترة التوقف الدولي القادمة.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.
وتجمع الجهاز الفني للمنتخب في تمام الساعة الثانية ظهرا قبل أن يجتمع اللاعبين في الثالثة.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريبه الأول والذي سيكون استشفائيا مساء اليوم.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.
فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.
وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.
نرشح لكم
الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب قائمة المنتخب الأولمبي - انضمام زياد كمال والدبيس ضمن 24 لاعبا باستثناء صلاح وشريف.. انتظام 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر المنتخب الأوليمبي يستدعي الثلاثي المحترف استعدادا لوديتى كوت ديفوار إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟ بعد عدم قانونية مشاركة رمضان.. انضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر وتأجيل مباراة بيراميدز مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: العميد اختاره في قائمة المنتخب.. ولماذا هذا التوقيت