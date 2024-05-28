استعدادا لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو.. انطلاق معسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو منتخب مصر بهدف ربيعة أمام كرواتيا

انطلق مساء اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر لفترة التوقف الدولي القادمة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وتجمع الجهاز الفني للمنتخب في تمام الساعة الثانية ظهرا قبل أن يجتمع اللاعبين في الثالثة.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريبه الأول والذي سيكون استشفائيا مساء اليوم.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

منتخب مصر
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