نيفيز: نتواجد في أكثر بلاد العالم أمانا.. ولم يتم الاهتمام بي في إنجلترا مثل السعودية

أكد روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي أنه يعيش رفقة أسرته في أكثر بلاد العالم أمانا.

وانتقل لاعب الوسط البرتغالي إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو.

وقال نيفيز عبر قناة روتانا خليجية: "لم يتم الاهتمام بي بهذه الطريقة في إنجلترا مثل السعودية، الهلال يجعلني أركز بشكل كامل في كرة القدم فقط".

وأضاف "يوفر لي الهلال كافة سبل الراحة، عند التعاقد معي، قلت لإدارة النادي إن أطفالي الثلاثة في سن الدراسة".

وأكمل "لذلك وقع اختياري على مدرسة والنادي أكمل جميع الإجراءات".

وواصل "في وقت سابق حدث وأن أحتاج أطفالي للذهاب إلى المستشفى في وقت متأخر وساعدني طبيب الفريق وقال لي اذهب الساعة الخامسة فجرا والمرة الأخرى في العاشرة مساء، وتم استقبالي والاعتناء بأطفالي بطريقة جيدة".

وأنهى حديثه "لم تقابلني أنا أو أسرتي أي مشكلة في السعودية، زوجتي وأطفالي يتحركون كما يريدون بحرية كاملة، نعيش في أكثر البلاد أمانا في العالم، كلما سافرت إلى البرتغال وأعود أرى شيئا جديدا، وهذا ليس عاديا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 47 مباراة رفقة الهلال مسجلا 7 أهداف وصنع 12 هدفا.

وحصل على الدوري السعودي بالإضافة إلى السوبر المحلي.