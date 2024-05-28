مدرب بلجيكا يكشف أسباب استبعاد كورتوا من قائمة يورو 2024

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

كورتوا يتصدى لركلة جزاء من أمام ألفونسو ديفيز في مباراة بلجيكا وكندا

كشف دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا أسباب استبعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد من قائمة الشياطين الحمر التي ستشارك في بطولة يورو 2024.

وشهدت القائمة غياب كورتوا رغم تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة مع الفريق.

وقال تيديسكو في تصريحات للصحفيين: "كان تيبو كورتوا واضحا وصادقا للغاية. آخر المعلومات التي تلقيناها هي أنه غير جاهز للمشاركة في يورو 2024".

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وأضاف "كورتوا كشف موقفه من المشاركة في يورو 2024 في وقت مبكر جدا".

وأردف "إنه يعرف جسده بشكل أفضل، فاللعب كل 3 أيام واللعب مرة واحدة في الأسبوع هما شيئان مختلفان تماما".

كورتوا كان قد دخل في خلافات مع المدرب تيديسكو بسبب عدم حصوله على شارة القيادة ضد خلال مواجهة النمسا في شهر يونيو الماضي وإهدائها لروميلو لوكاكو مما تسبب في شعور الحارس بالإحباط والإهانة كما وصفها المدرب وهو ما جعل كورتوا يشعر بالغضب بسبب نشر المدرب لأحاديث خاصة بينهما.

ونشر كورتوا بيانا لاذعا العام الماضي حول الأمر (التفاصيل).

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كوين كاستيلز (فولفسبورج) – توماس كامينسكي (لوتون تاون) – ماتس سيلز (نوتينجهام فورست).

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولام) – ماسكيم دي كويبر (كلوب بروج) – فوت فايس (ليستر سيتي) – توماس مونييه (طرابزون سبور) – أرثر ثياتي (رين) – يان فيرتونخن (أندرلخت) – زينو ديباست (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – أوريل مانجالا (أولمبيك ليون) – أمادو أونانا (إيفرتون) – يوري تيليمانس (أستون فيلا) – أرثر فيرمين (أتليتكو مدريد) – أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد) – أستر فرانكس (فولفسبورج).

الهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) – يانيك كاراسكو (الشباب) – تشارلس دي كاتلاري (أتالانتا) – جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) – روميلو لوكاكو (روما) – دودي لوكيباكيو (إشبيلية) – لويس أوبيندا (لايبزج) – لياندرو تروسارد (أرسنال).

وتقام بطولة اليورو بداية من يوم 14 يونيو المقبل في ألمانيا.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب كل من سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

تيبو كورتوا بلجيكا دومينيكو تيديسكو
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