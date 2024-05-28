أنشيلوتي: لن أعلق على مبابي.. وسأعتزل في ريال مدريد بهذا الشرط

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

رفض كارلو أنشيلوتي التعليق على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والذي يقترب من الانتقال للملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مبابي رحيله من باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.

وقال المدير الفني الإيطالي لصحيفة ريبوبليكا: "كيليان مبابي؟ سأعلق فقط على لاعبي فريقي لأنهم جيدون جدا".

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وأضاف "فينيسيوس جونيور يتحسن كل يوم، لقد فهم جود بيلينجهام على الفور ما يعنيه التواجد في ريال مدريد".

وأتم "سأعتزل في ريال مدريد، لكن أولا أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وشدد مبابي من قبل على أنه سيعلن عن ناديه الجديد خلال الأيام المقبلة.

وخاض مبابي مباراته الأخيرة مع باريس ضد ليون أمس السبت في نهائي كأس فرنسا والذي توج به فريقه.

وقال مبابي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لماذا لم تعلن عن توقيعك لريال مدريد حتى الآن؟ لأنني كنت أود أن أنهي الموسم مع فريقي بشكل جيد وأودعه أولا، لقد توجنا باللقب وسيكون هناك وقت لكل شيء وسأعلن عن فريقي الجديد خلال عدة أيام".

وتابع "ما وجدته هنا في باريس لن أجده في مكان آخر ولكن سأجد أشياء أخرى أعرف أنها ستكون رائعة".

وأضاف "لا أريد أن أهدر وقتي هنا، أريد فقط الاستمتاع بآخر لحظة حتى أترك الملعب وزملائي".

وتشير جميع التقارير إلى أن مبابي قد اقترب من التوقيع مع ريال مدريد وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

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