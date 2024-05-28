خبر في الجول - غزل المحلة يقدم عرضا لضم والتر بواليا
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 14:38
كتب : عمرو نبيل
يرغب غزل المحلة في التعاقد مع والتر بواليا لاعب النهضة العماني ولاعب الأهلي والجونة السابق.
والتر بواليا
النادي : لاعب حر
وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة قد قدم عرضا للاعب لضمه في الموسم المقبل، وينتظر النادي حاليا رد اللاعب على الشروط المالية التي أرسلها النادي.
وسيشارك غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن أنهى دوري المحترفين في المركز الثاني.
وانضم بواليا للنهضة العماني في شهر يناير الماضي.
وشارك صاحب الـ 29 عاما مع النهضة في 17 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.
وبدأ بواليا مسيرته في الدوري المصري عام 2019 بنادي الجونة قبل أن ينتقل للأهلي بعد موسمين.
ورحل بواليا عن الأهلي في بعد 6 أشهر وخرج في أكثر من فترة إعارة لمالاتيا سبور والسيلية القطري والقادسية السعودي قبل الاستقرار في النهضة.
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