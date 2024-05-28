كريستيانو رونالدو: أتمنى العدل في نهائي الكأس أمام الهلال

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - كاليدو كوليبالي

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بالعدالة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويصطدم النصر بالهلال في نهائي المسابقة يوم الجمعة.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة SCC: "أنهينا الدوري بصورة جيدة، والآن هدفنا الفوز بكأس الملك، وأنتظر من الفريق تقديم أفضل ما لديه لتحقيق اللقب".

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وأضاف النجم البرتغالي "أتوقّع مباراة نهائية عامرة بالمنافسة، وأتمناها عادلة".

وسجل رونالدو ثنائية في انتصار فريقه على اتحاد جدة 4ـ2 يوم الاثنين، ضمن الجولة الختامية من الدوري السعودي ليرفع عدد أهدافه في البطولة إلى 35.

وتابع البرتغالي "سعيد للغاية لإنهاء الموسم بانتصار، وكذلك برقمي القياسي الذي لم أكن أنتظره، لكنه مهم جدًا في مسيرتي".

وتجاوز كريستيانو الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة الذي أحرز للنصر 34 هدفًا في نسخة 2018ـ2019.

وحصد الدون أيضا لقب هداف الدوري متفوقًا بفارق 8 أهداف على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

الهلال النصر كريستيانو رونالدو
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