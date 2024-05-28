بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 14:16

كتب : محمد رؤوف

لويس ألبرتو - لاتسيو

اقترب لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو من الرحيل عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أتم الاتفاق مع الدحيل القطري.

وخرج لاعب الوسط الإسباني وأعلن رغبته في الرحيل من نسور العاصمة في وقت سابق بسبب راتبه القليل.

وحسب موقع ريليفو فإن نادي الدحيل قد اتفق مع ألبيرتو على عقده وراتبه السنوي.

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وأفاد الموقع أن الدحيل دخل في مفاوضات مع لاتسيو بقيادة رئيسه ومالكه كلاوديو لوتيتو الذي لا يريد الاستغناء عن لاعب ليفربول السابق دون مقابل.

وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة DAZN من قبل: "سأرحل من لاتسيو، لقد انتهى كل شيء، طلبت بالفعل فسخ عقدي والانفصال".

وأتم "لا أريد أن أتقاضى مليون يورو سنويا من لاتسيو بعد الآن، حان وقت رحيلي من النادي".

ووفقا للاعب فأنه طلب فسخ عقده والرحيل بالرغم من امتداده حتى عام 2027.

وتعاقد لاتسيو مع ألبيرتو من ليفربول في 2016 مقابل 4 ملايين يورو وتألق بشدة طوال الـ8 أعوام مع نسور العاصمة.

ودخل ألبيرتو في مشادة مع كلاوديو لوتيتو مالك النادي من قبل المال أيضا، إذ احتفل لوتيتو بشراء طائرة خاصة للنادي وعلق ألبيرتو وقتها قائلا: "رأيت الطائرة، علينا دفع ثمنها، لاتسيو يشتري أشياء لكن لا يدفع لنا كلاعبين".

وكان تعليق اللاعب عقب خفض رواتب اللاعبين من قبل النادي بسبب جائحة كورونا.

وبالتالي ليست المرة الأولى التي يقدم ألبيرتو اعتراضه بسبب المال في لاتسيو ولكن يبدو الأمر الآن أكثر حسما من قبل وعزمه على الرحيل.

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