بيلد: كومباني قد يوقع عقود تدريب بايرن خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني

أفادت جريدة بيلد أن يوم الأربعاء قد يشهد توقيع البلجيكي فينسينت كومباني على عقود تدريب بايرن ميونيخ.

وذكرت تقارير عديدة أن بايرن توصل لاتفاق مع كومباني مدرب بيرنلي على تدريب الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يوقع فينسنت كومباني على عقود تدريب بايرن ميونيخ خلال 24 ساعة.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - دي بروين يقود قائمة بلجيكا.. وغياب كورتوا ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن فان دايك: لهذه الأسباب لم يناقش ليفربول مسألة تجديد عقدي ليكيب: الشباب السعودي مهتم بضم أوباميانج

وتوصل بايرن إلى اتفاق مع بيرنلي الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات مدربه البلجيكي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن توصل إلى اتفاق مع بيرنلي بشأن الأمور المالية لترك كومباني.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن وبيرنلي بشأن كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.

وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون السابق، والألماني أوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وأنهى بايرن ميونيخ الموسم الماضي في ألمانيا دون الحصول على أي بطولة، واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورج الألماني من 2006 حتى 2008 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.

فينسينت كومباني بايرن ميونيخ بيرنلي
نرشح لكم
سكاي: توتنام يريد تمديد إعارة فيرنر بعد رحيله من خيتافي.. دورتموند يرفض التعليق على اهتمامه بضم جرينوود رومانو: الاتفاق تم بين تشيلسي وليستر للسماح برحيل ماريسكا.. وتفاصيل العقد مدرب بلجيكا يكشف أسباب استبعاد كورتوا من قائمة يورو 2024 أنشيلوتي: لن أعلق على مبابي.. وسأعتزل في ريال مدريد بهذا الشرط بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب
أخر الأخبار
سكاي: توتنام يريد تمديد إعارة فيرنر 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيله من خيتافي.. دورتموند يرفض التعليق على اهتمامه بضم جرينوود 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
باستثناء صلاح وشريف.. انتظام 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
استراحة كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) مكادي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
رومانو: الاتفاق تم بين تشيلسي وليستر للسماح برحيل ماريسكا.. وتفاصيل العقد ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي ومحمد إبراهيم يقودان الوسط ضد مكادي ساعة | الكرة المصرية
الشيبي وبراهيم دياز يقودان قائمة المغرب للمشاركة في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة