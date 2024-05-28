مصدر من الترسانة لـ في الجول: طلائع الجيش فعل بند شراء يسري وحيد

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 13:34

كتب : عمرو نبيل

يسري وحيد - طلائع الجيش

كشف مصدر من الترسانة عن رغبة نادي طلائع الجيش في تفعيل بند شراء لاعبه يسري وحيد.

ويقضي وحيد الموسم الحالي معارا من الترسانة لصفوف طلائع الجيش.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا خطاب رسمي من طلائع الجيش لتفعيل بند شراء يسري وحيد ومن المنتظر أن يرسل النادي القيمة المادية للصفقة خلال الأيام المقبلة ليصبح اللاعب ملكا للجيش".

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ولعب يسري 26 مباراة مع طلائع الجيش منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل ستة أهداف وصنع هدفين.

ويحتل طلائع الجيش حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 23 مباراة.

وضمن الترسانة الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل، بينما يلعب حاليا في دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وخسر الترسانة مباراته الأولى لدورة الترقي من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يسري وحيد طلائع الجيش الترسانة
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