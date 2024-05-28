قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

دوشان تاديتش - صربيا - البرازيل

استقر دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا على القائمة النهائية التي ستنضم لخوض بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

دوسان تاديتش

النادي : أياكس

صربيا

ويعد دوشان تاديتش صانع ألعاب فنربخشة التركي الأكبر في القائمة بعمر 35 عاما ويحمل شارة قيادة المنتخب.

ويقود ثنائي الهلال السعودي المتوج بلقب الدروي، ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في القائمة، ويتواجد أيضا شقيق الأخير فانيا حارس مرمى تورينو الإيطالي.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - دي بروين يقود قائمة بلجيكا.. وغياب كورتوا ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن بعد هبوط أبها.. موسيماني: غامرت بقبول المهمة تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب

ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وإنجلترا.

وتم استبعاد كل من ألكساندر يوفانوفيتش وسترايينا إريكوفيتش وجان كارلو سيميتش وساسا زديلار وساميد بازدار وألكسندر شيركوفيتش وماتيا جلوشيتفتش ونيمانيا رادونيتش وميهايلو إيفانوفيتش.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي)

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوروش سباييتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – نيمانيا ستوييتش (باتشكا توبولا الصربي)

الوسط: ساسا لوكيتش (فولام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) –– سردان ميايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – لازار ساماردزيتش (أودينيزي الإيطالي) – فيليكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (بانثيناكوس اليوناني)– أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي)

وسيخوض منتخب صربيا مواجهتين وديتين ضد النمسا والسويد يومي 4 و8 يونيو المقبل.

صربيا يورو 2024 تاديتش الهلال
نرشح لكم
بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل بيلد: كومباني قد يوقع عقود تدريب بايرن خلال 24 ساعة تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن مودريتش: تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي.. وحقيقة انضمامي لجهاز أنشيلوتي يقترب من العودة للتدريب.. سكاي: بنود تعاقدية تفصل تعيين كونتي مدربا لـ نابولي رومانو: فليك يستعد للسفر إلى برشلونة لتوقيع عقود تدريبه "ذكريات ستبقى في قلبي للأبد".. مارسيال يعلن رحيله من مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: كومباني قد يوقع عقود تدريب بايرن خلال 24 ساعة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الترسانة لـ في الجول: طلائع الجيش فعل بند شراء يسري وحيد 46 دقيقة | الدوري المصري
قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - دي بروين يقود قائمة بلجيكا.. وغياب كورتوا ساعة | ألمانيا 2024
بعد هبوط أبها.. موسيماني: غامرت بقبول المهمة ساعة | سعودي في الجول
تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب ساعة | الكرة الأوروبية
ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة