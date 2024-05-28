قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات

استقر دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا على القائمة النهائية التي ستنضم لخوض بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

دوسان تاديتش النادي : أياكس صربيا

ويعد دوشان تاديتش صانع ألعاب فنربخشة التركي الأكبر في القائمة بعمر 35 عاما ويحمل شارة قيادة المنتخب.

ويقود ثنائي الهلال السعودي المتوج بلقب الدروي، ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في القائمة، ويتواجد أيضا شقيق الأخير فانيا حارس مرمى تورينو الإيطالي.

ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وإنجلترا.

وتم استبعاد كل من ألكساندر يوفانوفيتش وسترايينا إريكوفيتش وجان كارلو سيميتش وساسا زديلار وساميد بازدار وألكسندر شيركوفيتش وماتيا جلوشيتفتش ونيمانيا رادونيتش وميهايلو إيفانوفيتش.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي)

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوروش سباييتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – نيمانيا ستوييتش (باتشكا توبولا الصربي)

الوسط: ساسا لوكيتش (فولام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) –– سردان ميايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – لازار ساماردزيتش (أودينيزي الإيطالي) – فيليكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (بانثيناكوس اليوناني)– أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي)

وسيخوض منتخب صربيا مواجهتين وديتين ضد النمسا والسويد يومي 4 و8 يونيو المقبل.