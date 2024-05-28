يورو 2024 - دي بروين يقود قائمة بلجيكا.. وغياب كورتوا

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا قائمة فريقه التي ستشارك في يورو 2024.

وتقام بطولة اليورو بداية من يوم 14 يونيو المقبل في ألمانيا.

وتشهد القائمة غياب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد رغم تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة مع الفريق.

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كورتوا كان قد دخل في خلافات مع المدرب تيديسكو بسبب عدم حصوله على شارة القيادة ضد خلال مواجهة النمسا في شهر يونيو الماضي وإهدائها لروميلو لوكاكو مما تسبب في شعور الحارس بالإحباط والإهانة كما وصفها المدرب وهو ما جعل كورتوا يشعر بالغضب بسبب نشر المدرب لأحاديث خاصة بينهما.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كوين كاستيلز (فولفسبورج) – توماس كامينسكي (لوتون تاون) – ماتس سيلز (نوتينجهام فورست).

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولام) – ماسكيم دي كويبر (كلوب بروج) – فوت فايس (ليستر سيتي) – توماس مونييه (طرابزون سبور) – أرثر ثياتي (رين) – يان فيرتونخن (أندرلخت) – زينو ديباست (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – أوريل مانجالا (أولمبيك ليون) – أمادو أونانا (إيفرتون) – يوري تيليمانس (أستون فيلا) – أرثر فيرمين (أتليتكو مدريد) – أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد) – أستر فرانكس (فولفسبورج).

الهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) – يانيك كاراسكو (الشباب) – تشارلس دي كاتلاري (أتالانتا) – جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) – روميلو لوكاكو (روما) – دودي لوكيباكيو (إشبيلية) – لويس أوبيندا (لايبزج) – لياندرو تروسارد (أرسنال).

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب كل من سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا

بلجيكا يورو 2024
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