بعد هبوط أبها.. موسيماني: غامرت بقبول المهمة

بعد هبوط فريق أبها من الدوري السعودي للمحترفين.. أوضح بيتسو موسيماني مدرب الفريق أنه غامر بقبول مهمة تدريب الفريق رغم علمه بصعوبتها.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "لقد غامرت حين وافقت على مهمة تدريب أبها رغم علمي بصعوبة المهمة".

وأردف "الفريق كان يتواجد في أسفل الترتيب لكن كان لديه أمل في البقاء، استطعنا الخروج من منطقة الخطر 3 مرات لكن ذلك لم يكن كافيا".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي "هذه هي كرة القدم ويجب تقبل كل شيء فيها".

وأتم "عقدي مع فريق أبها انتهى بنهاية الموسم، وليس هناك شيء حول استمراري من عدمه".

وتولى موسيماني قيادة أبها وهو يحتل المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل أن ينهي الموسم في المركز الـ16.

ودرب المدير الفني الجنوب إفريقي في السعودية من قبل لكن في دوري الدرجة الثانية عندما قاد أهلي جدة للتتويج بالدوري والصعود لدوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2023.

وتوج موسيماني رفقة الأهلي ببطولة الدوري المصري ومرتين متتاليتين بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك مرتين بالسوبر الإفريقي.

وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

التجربة كانت السابعة في مسيرة موسيماني كمدير فني إذ درب سوبر سبورت يونايتد ومنتخب جنوب إفريقيا وصنداونز والأهلي وأهلي جدة والوحدة وأبها.