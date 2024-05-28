ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

شدد ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد أنه قرر ما سيفعله بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد قائد الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وقال اللاعب الإسباني لراديو أوندا سيرو: "لقد قررت ما سأفعله بشأن مستقبلي عندما ينتهي الموسم ولكنني لن أقول ذلك، هذا ليس الوقت المناسب".

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وأتم "كوني القائد للفريق أو حتى التتويج بدوري أبطال أوروبا لن يغير قراري".

وطالب لاعبو ريال مدريد من قبل ببقاء ناتشو مع الفريق في الموسم المقبل وعدم الرحيل.

وينتهي عقد المدافع الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأثناء احتفال الفريق في ساحة سيبيليس بالتتويج ببطولة الدوري الـ36 في تاريخ النادي الملكي هتف فينيسيوس جونيور أولا ثم الجماهير وباقي الفريق وطلبوا من ناتشو البقاء.

وحسب التقارير بإن الأقرب هو رحيل ناتشو من ريال مدريد وخوض تجربة جديدة.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من قبل للصحفيين: "سنحترم قرار ناتشو، هو يعرف مدى تقدرينا له".

وأتم "ناتشو سيقرر مستقبله بكل حرية وبمفرده، لعب مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي، هو مدافع عالمي".

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس من قبل أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قرر الرحيل عن النادي الملكي.

ووفقا لرومانو فإن ناتشو سيخبر ريال مدريد قريبا بقراره النهائي والذي سيكون المغادرة بعد التواجد في النادي منذ 2001 إذ بدأ في الأكاديمية وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

وحسب رومانو أن إنتر ميلان عاد مرة أخرى للتفاوض مع ناتشو من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إنتر قد تفاوض مع ناتشو في الصيف الماضي ولكن قرر ناتشو في النهاية البقاء وتجديد عقده مع ريال مدريد لمدة عام.

وأكد رومانو أن ناتشو منفتح على جميع العروض سواء في أوروبا أو خارجها من أمريكا والدوري السعودي ولا يستبعد أي خيار.

ولم يلعب ناتشو في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية إذ لم ينتقل حتى إلى أي فريق على سبيل الإعارة.

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