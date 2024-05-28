ليكيب: الشباب السعودي مهتم بضم أوباميانج

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

أوباميانج نجم مارسيليا

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي الشباب السعودي مهتم بضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أولمبيك مارسيليا هذا الصيف.

أبدت الأندية السعودية اهتمامًا بضم أوباميانج في الصيف الماضي قبل انضمامه إلى مارسيليا قادما من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن أوباميانج البالغ من العمر 34 عاما ليس متحمسا للانتقال للدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
كروس: ريال مدريد سيستمر في الفوز بدوني.. وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال NBA - بوسطن يسحق إنديانا ويتأهل للنهائي بلا هزيمة مودريتش: تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي.. وحقيقة انضمامي لجهاز أنشيلوتي حمدي فتحي: هذا قراري بالانضمام لغير الأهلي في مصر.. واللعب الثالثة عصرا يؤثر علينا

وأضاف التقرير بأن عدم اقتناع إدارة الشباب بالمهاجم حبيب ديالو الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي جعلها تعود إلى سوق الانتقالات مرة أخرى من أجل ضم أي هداف هذا الصيف.

فيما أوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن الانتقال للدوري السعودي لا يتماشى مع طموحات أوباميانج الرياضية.

ويعتقد التقرير أن مهاجم أرسنال السابق يرغب في البقاء مع مارسيليا الذي يمتد عقده معه لمدة موسمين آخرين.

بداية أوباميانج مع مارسيليا في الموسم المنصرم لم تكن قوية، لكنه أنهى الموسم برصيد 30 هدفا.

وبدأ الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي ثم انتقل لفرنسا من بوابة ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان.

وساهم في الفوز بلقب كأس فرنسا في 2013 مع الأخضر الفرنسي.

وانضم لصفوف بوروسيا دورتموند سجل خلال 4 مواسم ونصف 141 هدفا وصنع 36 وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2015-16 وهداف الدوري في 2016-17 ومحققا لقبي سوبر ألماني وكأس ألمانيا.

وفي شتاء 2018 انضم لصفوف أرسنال لمدة 4 مواسم مسجلا 92 هدفا ومحققا لقبين وجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-19 بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وفي يناير 2022 انضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وتوج بلقب السوبر الإسباني.

وانتقل الصيف قبل الماضي صوب تشيلسي لكن تجربته لم تمر بشكل جيد، فخاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبقميص منتخب الجابون يعد الهداف التاريخي لبلاده وحاز جائزة أفضل لاعب في القارة عام 2015.

الشباب بيير إيمريك أوباميانج
نرشح لكم
أنشيلوتي: لن أعلق على مبابي.. وسأعتزل في ريال مدريد بهذا الشرط خبر في الجول - غزل المحلة يقدم عرضا لضم والتر بواليا بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل مصدر من الترسانة لـ في الجول: طلائع الجيش فعل بند شراء يسري وحيد "ذكريات ستبقى في قلبي للأبد".. مارسيال يعلن رحيله من مانشستر يونايتد سبورت: كيميتش رفض عرض برشلونة قناة الكاس: بعد خسارة إفريقيا.. مدافع الترجي يقترب من الأهلي القطري تولوز يرفض توضيح موقفه من ضم مدافع السعودية
أخر الأخبار
رومانو: الاتفاق تم بين تشيلسي وليستر للسماح برحيل ماريسكا.. وتفاصيل العقد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي ومحمد إبراهيم يقودان الوسط ضد مكادي 13 دقيقة | الكرة المصرية
الشيبي وبراهيم دياز يقودان قائمة المغرب للمشاركة في تصفيات كأس العالم 40 دقيقة | الوطن العربي
الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته 50 دقيقة | آسيا
المنتخب الأوليمبي يستدعي الثلاثي المحترف استعدادا لوديتى كوت ديفوار ساعة | منتخب مصر
استعدادا لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو.. انطلاق معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
نيفيز: نتواجد في أكثر بلاد العالم أمانا.. ولم يتم الاهتمام بي في إنجلترا مثل السعودية ساعة | سعودي في الجول
مدرب بلجيكا يكشف أسباب استبعاد كورتوا من قائمة يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة