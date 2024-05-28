كروس: ريال مدريد سيستمر في الفوز بدوني.. وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد عن مخططاته بعد اعتزال كرة القدم.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وعقب مشاركته في يورو 2024 مع ألمانيا.

وقال كروس عبر شبكة El Larguero: "مباراة دورتموند ستكون الأخيرة لي والأهم للفريق ونريد أن ننهي الموسم بطريقة جيدة، وبالنسبة لي يوم السبت لن يكون النهاية لأنني سأشارك في اليورو".

وتابع "لم أتوقع أي شيء حول يومي الوداعي وكنت أريد الاستمتاع باليوم فقط ولكنه كان مميزا ولن أنساه أبدا، الجميع كانوا لطفاء ولا يمكنني طلب أكثر من ذلك، وقلت دائما إنني أريد أنهاء مسيرتي هنا وسأفتقد زملائي واللعب بكل تأكيد".

وواصل "الشيء الأهم لريال مدريد ليس إيجاد لاعب مثلي ولكن الاستمرار في تحقيق الفوز، في يوم من الأيام الفريق لعب بدون رونالدو ثم بدون راموس ولكننا استمرينا في تحقيق الفوز وهذا ما سيحدث الآن".

وأكمل "بعد الاعتزال سأفتتح أكاديمية كرة قدم للأطفال في مدريد وألمانيا وسأنشئ دوري مثل كينج ليج وأيضا أريد التواجد في المنزل لأن لدي ثلاثة أطفال".

وشدد "لا أعتقد أنني سأندم على قرار اعتزالي، عمري 34 عاما وأردت أن أنهي مسيرتي وأنا في مستوى عالي يكون فيه جسدي بخير، وأنا أترك كرة القدم حاليا بدون مشاكل بدنية وأنا سعيد والأهم هو ترك الفريق وهو في موقف جيد".

وعن إمكانية تتويجه بالكرة الذهبية قال: "لا أعرف، لم أفكر أبدا في الجوائز الفردية وكنت فقط أركز على تتويج الفريق بالألقاب".

وقال كروس عن مقارنة ثلاثية وسط ريال مدريد مع تشافي وإنييستا وبوسكيتس: "ماذا يمكنني أن أقول، وسط ملعبنا كان جيدا جدا ولكن كان من الجيد رؤية ثلاثي برشلونة أيضا، أعتقد أنه يمكنني قبول الاثنين معا".

وسيشارك كروس في مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو.