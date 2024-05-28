كروس: ريال مدريد سيستمر في الفوز بدوني.. وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

توني كروس يودع جماهير ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد عن مخططاته بعد اعتزال كرة القدم.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وعقب مشاركته في يورو 2024 مع ألمانيا.

وقال كروس عبر شبكة El Larguero: "مباراة دورتموند ستكون الأخيرة لي والأهم للفريق ونريد أن ننهي الموسم بطريقة جيدة، وبالنسبة لي يوم السبت لن يكون النهاية لأنني سأشارك في اليورو".

أخبار متعلقة:
NBA - بوسطن يسحق إنديانا ويتأهل للنهائي بلا هزيمة مودريتش: تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي.. وحقيقة انضمامي لجهاز أنشيلوتي حمدي فتحي: هذا قراري بالانضمام لغير الأهلي في مصر.. واللعب الثالثة عصرا يؤثر علينا مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة

وتابع "لم أتوقع أي شيء حول يومي الوداعي وكنت أريد الاستمتاع باليوم فقط ولكنه كان مميزا ولن أنساه أبدا، الجميع كانوا لطفاء ولا يمكنني طلب أكثر من ذلك، وقلت دائما إنني أريد أنهاء مسيرتي هنا وسأفتقد زملائي واللعب بكل تأكيد".

وواصل "الشيء الأهم لريال مدريد ليس إيجاد لاعب مثلي ولكن الاستمرار في تحقيق الفوز، في يوم من الأيام الفريق لعب بدون رونالدو ثم بدون راموس ولكننا استمرينا في تحقيق الفوز وهذا ما سيحدث الآن".

وأكمل "بعد الاعتزال سأفتتح أكاديمية كرة قدم للأطفال في مدريد وألمانيا وسأنشئ دوري مثل كينج ليج وأيضا أريد التواجد في المنزل لأن لدي ثلاثة أطفال".

وشدد "لا أعتقد أنني سأندم على قرار اعتزالي، عمري 34 عاما وأردت أن أنهي مسيرتي وأنا في مستوى عالي يكون فيه جسدي بخير، وأنا أترك كرة القدم حاليا بدون مشاكل بدنية وأنا سعيد والأهم هو ترك الفريق وهو في موقف جيد".

وعن إمكانية تتويجه بالكرة الذهبية قال: "لا أعرف، لم أفكر أبدا في الجوائز الفردية وكنت فقط أركز على تتويج الفريق بالألقاب".

وقال كروس عن مقارنة ثلاثية وسط ريال مدريد مع تشافي وإنييستا وبوسكيتس: "ماذا يمكنني أن أقول، وسط ملعبنا كان جيدا جدا ولكن كان من الجيد رؤية ثلاثي برشلونة أيضا، أعتقد أنه يمكنني قبول الاثنين معا".

وسيشارك كروس في مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو.

توني كروس ريال مدريد
نرشح لكم
تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن مودريتش: تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي.. وحقيقة انضمامي لجهاز أنشيلوتي رومانو: فليك يستعد للسفر إلى برشلونة لتوقيع عقود تدريبه بيلينجهام: فينيسيوس يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم سبورت: كيميتش رفض عرض برشلونة الرقصة الأخيرة.. برشلونة ينتصر على إشبيلية في وداعية تشافي انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
كريستيانو رونالدو: أتمنى العدل في نهائي الكأس أمام الهلال 12 دقيقة | سعودي في الجول
بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: كومباني قد يوقع عقود تدريب بايرن خلال 24 ساعة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الترسانة لـ في الجول: طلائع الجيش فعل بند شراء يسري وحيد ساعة | الدوري المصري
قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - دي بروين يقود قائمة بلجيكا.. وغياب كورتوا ساعة | ألمانيا 2024
بعد هبوط أبها.. موسيماني: غامرت بقبول المهمة ساعة | سعودي في الجول
تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة