NBA - بوسطن يسحق إنديانا ويتأهل للنهائي بلا هزيمة

تأهل بوسطن سلتيكس لنهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد فوزه الرابع تواليا على إنديانا بايسرز.

وانتصر بوسطن سلتيكس على إنديانا بايسرز 105-105 في رابع مباريات سلسلة نهائي القسم الشرقي لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-0.

وبذلك تأهل سلتيكس للنهائي الثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة.

يذكر أن بوسطن يبحث عن لقبه الـ18 في البطولة، والغائب منذ 2008.

ويتمنى بطل الشرق الفوز باللقب والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع لوس أنجليس ليكرز، 17 لقبا لكل منهما.

وكان جايلن براون نجم سلتيكس أفضل مسجلي فريقه بتسجيل 29 نقطة.

فيما أضاف زميله جايسون تايتوم 26 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

Jaylen Brown and Jayson Tatum were undeniable in the clutch of Game 4 to advance to the NBA Finals ☘️ Brown: 29 PTS, 6 REB, 4 3PM Tatum: 26 PTS, 13 REB, 8 AST The #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips off Thursday, 6/6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/hgk3OGAPGj — NBA (@NBA) May 28, 2024

وينتظر بوسطن الفائز من نهائي القسم الغربي بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبرولفز.

علما بأن دالاس يتقدم بنتيجة 3-0 في السلسلة.

ولم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين فجر الأربعاء.

وتنطلق سلسلة النهائي في السادس من يونيو.