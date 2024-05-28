مودريتش: تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي.. وحقيقة انضمامي لجهاز أنشيلوتي

شدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أنه تم اتخاذ القرار الخاص بمستقبله في النادي الملكي.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب الوسط الكرواتي لراديو كادينا كوبي: "لقد تم اتخاذ القرار بشأن مستقبلي ولكن لا أستطيع أن أخبركم بعد".

وأضاف "قلت دائما إنني أريد الاعتزال في ريال مدريد، وهذا ما أريده حقا".

وأكمل "سيكون هذا حلما، هذا هو بيتي، نادي حياتي، أريد وداعا مثل توني كروس".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعرف من أين تأتي أخبار انضمامي إلى الجهاز الفني الخاص بكارلو أنشيلوتي، لن أكون مساعدا، ما زلت لاعبا وكل ما أريده هو اللعب".

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في وقت سابق في تقرير لها أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.

ومقابل تحقيق تلك الرغبة فمودريتش لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.

وأوضح التقرير أن قائد منتخب كرواتيا أبلغ إدارة ناديه خلال أحد الاجتماعات أنه يرغب في الاعتزال في صفوف النادي.

ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 حينما انضم إليه قادما من توتنام.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.