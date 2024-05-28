حمدي فتحي: هذا قراري بالانضمام لغير الأهلي في مصر.. واللعب الثالثة عصرا يؤثر علينا

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

كشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري عن قراره بشأن اللعب لفريق آخر في مصر غير الأهلي.

وقال حمدي فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا أعرف ما يحدث عندما نواجه صنداونز في جنوب إفريقيا، الفريق يكون في حالة غريبة، ليس 3 لاعبين أو 4 حتى، نحن نتحدث معا لنعرف ما يحدث لنا لكن لا نعرف، اللعب في الثالثة عصرا يؤثر علينا".

وأضاف "تعودنا على اللعب في المساء، ولذلك لا نستطيع إعطاء 100% مما لدينا عصرا، إذا دخلنا بنسبة عطاء 70% ضد فريق مثل صن داونز فلن نفوز".

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وأكمل "تشبعي بالبطولات كان السبب في قرار رحيلي من الأهلي، لكنه ليس السبب الوحيد".

وتابع "بيتسو موسيماني كان يتسم بالعند في قراراته مع الجميع".

وواصل "لن ألعب في مصر إلا للأهلي ومن الوارد أن أعود مرة أخرى، عقدي مع الوكرة ينتهي في 2027".

وعن مفاوضات أندية مصرية أخرى قال: "بيراميدز حاول ضمي من قبل وتحدث مع الوكرة، لكن دون علمي".

وعن أفضل من دربه في المنتخب قال: "كارلوس كيروش أولا ثم روي فيتوريا ويأتي حسام البدري ثالثا".

وعن لاعب يتمنى ضمه للأهلي قال: "أتمنى انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي".

وانتقل فتحي إلى الوكرة في الصيف الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

ولعب فتحي 19 مباراة خلال الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

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