مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 10:18
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس مصر، كما تقام المباراة الثالثة في سلسلة قبل النهائي بين الاتحاد السكندري وسبورتنج بدوري السوبر لكرة السلة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة.
كأس مصر
سيراميكا كليوباترا × مكادي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
زد × الداخلية.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سموحة × لافيينا.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري السوبر لكرة السلة
سبورتنج × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.
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