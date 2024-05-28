شوبير: كولر أخبرني أني الأساسي بعد إصابة الشناوي.. وهذا التصريح لست راضيا عنه

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن كيفية وصوله لمقعد الحارس الأول مع الفريق بعد إصابة محمد الشناوي.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "في توقيت إصابة الشناوي انتظرنا لنرى ماذا سيحدث، ثم اتضح أنها إصابة طويلة وستتطلب جراحة. كنت تحت ضغط كبير ولكني كنت جاهزا".

وأضاف "لم أضع نفسي تحت ضغط إثبات ذاتي لأحد وإلا كنت سأتعرض لشد عصبي كبير، وهكذا تأقلمت مع الوضع الجديد".

وأوضح "كولر اجتمع معي وقال إنه يريد ضم حارس بديل لأن المنافسات طويلة، وأني سأبدأ أساسي طالما أن مستواي جيد سأستمر".

وعن التفاوض مع محمد أبو جبل قال: "أتمنى له الشفاء أولًا. المدرب قال لي إني سأكون الأساسي ومن هنا أعتقد أني كنت سأواصل اللعب حتى إن تم ضمه".

وواصل "هدفي كان اللعب والمشاركة بصفة أساسية للانضمام لمنتخب مصر، وبالتالي سأنافس كل هذه الأسماء بطبيعة الحال للانضمام للمنتخب".

وأكمل "المباراة الأكثر ضغطا كانت أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، ثم مباراة الترجي الأخيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "الزمالك فريق كبير وهو الغريم التقليدي وهناك من لا يشاهدون مباريات الدوري ويشاهدوا مباراة الأهلي والزمالك تحديدا. ضغطها أكبر بالطبع وأي لاعب يتمنى اللعب في هذه الأجواء".

وأوضح "مباراة البنك الأهلي كانت الأسوأ. أتت بعد مباراة الزمالك وفوجئنا بخسارتنا بأربعة أهداف. لم نكن في يومنا ولا تركيزنا ولم نكُن موفقين. ربما لم نستعد لهذه المباراة جيدا ولكنها علمتنا الكثير".

وأضاف "العمل مع الشناوي مفيد للغاية ومثير للحماس. ومن الممكن أن يتحدث الحارس البديل لزميله أثناء المباراة ولكن بصورة إيجابية فقط، لأن الكلام السلبي يؤثر بشكل سيئ".

وواصل "أجمل لحظة في حياتي هي الإحماء قبل مباراة الوداد في الموسم الماضي حين هتفت الجماهير باسمي. شعور لا يوصف".

وأكمل شوبير "ميسي ورونالدو يتعرضان للضغط، من الطبيعي أن نتعرض له نحن".

وكشف "فكرت في الخروج على سبيل الإعارة للعب عدة مرات. وجهة نظر النادي لم تسمح في النهاية، فتارة توافق لجنة التخطيط ويرفض المدرب، وتارة يوافق المدرب فترفض لجنة التخطيط".

وأوضح "لا أحب تصريحي حين قلت "سأريكم إني حارس كبير في المستقبل". كنت صغيرا وخرجنا للتو من مباراة للمنتخب حملوني فيها المسؤولية فتعرضت للاستفزاز لكي أقول تلك الكلمات. لا أحب أن أتحدى أحدا بل أتحدى نفسي فقط. أرى أن اللاعب لا يجب أن يقول "سأريكم" بل يظهر ذلك في الملعب وليس بالكلام.. وبالتالي أعتبره تصريحا غير موفق".

وأردف "الخطيب لم يكُن مؤيدا لخروجي على سبيل الإعارة. كنت أسأل أمير توفيق -مدير التعاقدات آنذاك- عن سبب بقائي دون أن أفعل شيئا أو أتطور فيخبرني أنها وجهة نظر الخطيب وأنه يرى لي مستقبل أفضل".

وعن محمد عبد المنعم قال: "لقد صار أكثر هدوءا مقارنة بالماضي. إنه شخص رائع ولكن الناس تحكم عليه من لقطات عبر التلفاز وهذا ليس صحيحا".

وكشف "عصام الحضري أرسل لي تهنئة صوتية بعد الفوز على الزمالك في الكأس".

وواصل "مثلي الأعلى محليا هو محمد الشناوي، وعالميا مانويل نوير، أتمنى أن أتمكن من اللعب في نفس المستوى الذي يلعب به".

وأكمل "محمد صلاح رفع سقف طموحات الاحتراف لجميع اللاعبين. الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم وأتطلع للعب فيه".

وتابع "لا أقول إني الرقم 1 بل أحضر نفسي لأصبح الرقم 1 في منتخب مصر".

وأضاف "حسام حسن أسطورة وعلاقتي به جيدة للغاية، ولا يوجد أي تأثير لمشاكله السابقة مع والدي على علاقتنا في المنتخب. لا أعرف أصلا إن كانت هذه المشاكل موجودة حتى الآن أم لا".

وأوضح "العديد من لاعبي الزمالك أصدقائي مثل سيف جعفر ومحمد عواد".

وعن تعثر صفقة انتقال أبو جبل للأهلي والاتهامات التي تعرض لها والده الإعلامي أحمد شوبير بتسببه في إفسادها قالأ: "من أعلن خبر تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل كان والدي أحمد شوبير. أؤيد أن توقيت الإعلان لم يكُن جيدا، ولكن كيف أثر على الصفقة وكيف تسبب في إفسادها؟ أي إعلامي يأتيه الخبر سينفرد به. أبو جبل ليس صغيرا ليتأثر بالخبر.. وإن كان الخبر ليؤثر لماذا لم تؤثر المفاوضات نفسها؟ هذا ليس منطقيا".