المندوه: الزمالك حصل على جزء من مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. ونحاول حل أزمة القيد

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن حصول النادي على جزء من مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حصلنا على جزء من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية وخاطبنا كاف بضرورة سرعة الحصول على باقي المبلغ".

وأضاف "الزمالك سيحصل على مليوني دولار قيمة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب محامي رمضان صبحي: نأمل حل أزمته سريعا ولحاقه بمعسكر منتخب مصر الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد

وواصل "نحاول حل جميع أزمات الزمالك وأمامنا الكثير من القضايا وأهمها أزمة القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته "محامي الزمالك يتواصل مع محامي خالد بوطيب لمحاولة جدولة مستحقاته على عدة أقساط".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويعاني الزمالك من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب وقدرها 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك الكونفدرالية حسام المندوه خالد بوطيب
نرشح لكم
شوبير: كولر أخبرني أني الأساسي بعد إصابة الشناوي.. وهذا التصريح لست راضيا عنه محامي رمضان صبحي: نأمل حل أزمته سريعا ولحاقه بمعسكر منتخب مصر إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب جوميز: هكذا أوقفنا مابولولو.. ولم يكن منطقيا إلا التأجيل الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟ إبراهيم عادل: مؤجلات الأهلي؟ نركز على مبارياتنا فقط.. وهدفي الاحتراف وأدعم رمضان الجزيري يسجل في الاتحاد ويصل للهدف الـ50 في الدوري المصري
أخر الأخبار
حمدي فتحي: كولر لم يوافق على رحيلي من الأهلي.. وتشاجرت مع أكرم توفيق ساعة | المحترفون
شوبير: كولر أخبرني أني الأساسي بعد إصابة الشناوي.. وهذا التصريح لست راضيا عنه 2 ساعة | الدوري المصري
المندوه: الزمالك حصل على جزء من مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. ونحاول حل أزمة القيد 2 ساعة | الدوري المصري
محامي رمضان صبحي: نأمل حل أزمته سريعا ولحاقه بمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب 2 ساعة | منتخب مصر
يقترب من العودة للتدريب.. سكاي: بنود تعاقدية تفصل تعيين كونتي مدربا لـ نابولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي.. رونالدو ينتزع الرقم القياسي أمام فريق حمد الله 3 ساعة | سعودي في الجول
رومانو: فليك يستعد للسفر إلى برشلونة لتوقيع عقود تدريبه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة