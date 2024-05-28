المندوه: الزمالك حصل على جزء من مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. ونحاول حل أزمة القيد

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن حصول النادي على جزء من مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حصلنا على جزء من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية وخاطبنا كاف بضرورة سرعة الحصول على باقي المبلغ".

وأضاف "الزمالك سيحصل على مليوني دولار قيمة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وواصل "نحاول حل جميع أزمات الزمالك وأمامنا الكثير من القضايا وأهمها أزمة القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته "محامي الزمالك يتواصل مع محامي خالد بوطيب لمحاولة جدولة مستحقاته على عدة أقساط".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويعاني الزمالك من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب وقدرها 2 مليون و400 ألف يورو.