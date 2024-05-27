إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الجماهير بدعم الفراعنة في المعسكر المقبل من أجل التأهل لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أتمنى من الجماهير دعم منتخب مصر بعد فرحة فوز الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف "هدفنا هو إسعاد الجماهير المصرية ونعمل ونجتهد من أجل مصلحة منتخب مصر".

وأكمل "اللاعب الذي لم ينضم لمنتخب مصر الآن سينضم في المرات المقبلة ولن نظلم أي لاعب".

وأتم تصريحاته "هدفنا الكبير هو التأهل لكأس العالم بعدها سترتفع معنويات كل اللاعبين في مصر لرغبتهم في اللعب في المونديال وهذا سيجعل الأمور أفضل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.