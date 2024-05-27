يقترب من العودة للتدريب.. سكاي: بنود تعاقدية تفصل تعيين كونتي مدربا لـ نابولي

الإثنين، 27 مايو 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

يقترب أنطونيو كونتي المدير الفني الإيطالي من العودة إلى التدريب مرة أخرى من بوابة نابولي.

ومن المقرر أن يتعاقد نادي نابولي مع مدير فني عقب انتهاء عقد فرانشيسكو كالزونا المدرب الحالي للفريق وعودته لمنتخب سلوفاكيا مرة أخرى.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن تفاصيل قانونية بشأن عقد المدرب الإيطالي باقية من أجل توقيع العقود.

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وأشارت الشبكة في وقت سابق إلى أن كونتي يستعد للتوقيع عقود تدريبه وتمتد إلى 3 أعوام.

وذكرت الشبكة أن كونتي قلل راتبه من أجل إكمال التعاقد إذ سيحصل على 6 ملايين ونصف أو 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكان كونتي يحصل من إنتر ميلان في فترة تدريبه هناك على 12 مليون يورو في العام.

وتعتبر تجربة توتنام هي الأخيرة لكونتي قبل أن يعود مرة أخرى إلى التدريب.

ونجح في تأهل توتنام إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تولى مسؤوليته في نصف موسم، ورحل العام الماضي في منتصف الدوري.

الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي نابولي إنتر ميلان توتنام
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