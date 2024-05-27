الهداف التاريخي.. رونالدو ينتزع الرقم القياسي أمام فريق حمد الله

الإثنين، 27 مايو 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

تغلب النصر على ضيفه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 45+3، بعد إلغاء هدفين له بداعي التسلل.

الهدف جعله يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، حيث وصل إلى الهدف رقم 34 معادلا المغربي عبد الرزاق حمد الله.

حمد الله مهاجم الاتحاد حاليا، والغائب بداعي الإصابة، حقق هذا الرقم أثناء لعبه في صفوف النصر.

وفي الدقيقة 66 تعرض سويلم المنهالي لاعب الاتحاد لبطاقة حمراء.

وفي الدقيقة 69 سجل رونالدو الهدف الثاني بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

الهدف جعل رونالدو يحطم رقم حمد الله، وينفرد بالصدارة التاريخية بالهدف رقم 35.

وفي الدقيقة 78 سجل عبد الرحمن غريب ثالث أهداف النصر من ركلة جزاء، وذلك بعد خروج رونالدو بـ 4 دقائق ونزول مشاري النمر بدلا منه.

وقلص الاتحاد الفارق بهدف فرحة الشمراني في الدقيقة 89.

ثم تحصل الاتحاد على ركلة جزاء أهدرها فابينيو في البداية، وارتدت له ليسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 92.

ولكن أنهى مشاري النمر آمال الاتحاد برابع أهداف النصر في الدقيقة 95.

بذلك يفشل الاتحاد حامل لقب الدوري في التأهل لدوري أبطال آسيا، محتلا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

أما النصر فهو في المركز الثاني برصيد 82 نقطة، مسجلا 100 هدف كثاني أقوى هجوم بعد البطل الهلال الذي سجل 101.

كريستيانو رونالدو بالطبع هو هداف هذه النسخة من الدوري السعودي برصيد 35 هدفا وهو الرقم القياسي، يليه ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال برصيد 28 هدقا.

كريستيانو رونالدو النصر
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