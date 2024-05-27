رومانو: فليك يستعد للسفر إلى برشلونة لتوقيع عقود تدريبه

يستعد هانز فليك المدير الفني الألماني للسفر إلى برشلونة من أجل التوقيع مع النادي الكتالوني على عقود تدريبه.

وخاض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مباراته الأخيرة مع الفريق ضد إشبيلية في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وفاز 2-1.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن المدرب الألماني سيسافر إلى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد رومانو أن المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا سيوقع على عقود تدريبه مع برشلونة يون الأربعاء القادم.

وذكرت صحيفة آس في وقت سابق أن النادي الكتالوني وضع 3 مرشحين من أجل شغل منصب المدرب المساعد ويتطابقون مع الشروط التي وضعها النادي.

وكشفت الصحيفة عن الشروط وهي أن يتحدث الإسبانية والألمانية بطلاقة ويكون اللاعب في نهاية مسيرته الكروية ويريد الاعتزال والتوجه إلى التدريب.

وأوضحت الصحيفة أن الأسماء المرشحة هي، تياجو ألكانتارا الذي أعلن ليفربول رحيله الصيف المقبل، وخريج مدرسة لا ماسيا ولعب في الفريق الأول قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ وبقى 7 أعوام.

والخيار الثاني هو خافي مارتينيز لاعب أتلتيك بلباو وبايرن ميونيخ السابق والآن في فريق قطر ومن المرجح أن يعتزل، ولعب في بايرن ميونيخ 9 أعوام.

ويأتي مارك بارترا لاعب ريال بيتيس في الخيار الثالث، الذي تخرج من مدرسة لا ماسيا، ولعب في بوروسيا دورتموند عامين.

وأوضح برشلونة في بيانه أن تشافي هيرنانديز سيتولى تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة إشبيلية، على ان يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره منذ شهر، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله وهو ما تأكد الآن.

راديو RAC1 كشف من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

صحيفة ماركا ذكرت من قبل أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو لإقالة تشافي، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.

تشافي تولى تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.