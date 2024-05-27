"ذكريات ستبقى في قلبي للأبد".. مارسيال يعلن رحيله من مانشستر يونايتد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وتشيلسي

أعلن أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد رحيله من ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب مارسيال عبر حسابه على إنستجرام "أعزائي مشجعي مانشستر يونايتد، أكتب إليكم اليوم بعاطفة كبيرة لأقول لكم وداعا".

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وأضاف "بعد تسع سنوات رائعة في النادي، حان الوقت بالنسبة لي لفتح صفحة جديدة في مسيرتي".

وأكمل "أود أن أشكركم من أعماق قلبي على كل ما فعلتوه من أجلي".

واختتم "أغانيكم وتشجيعكم وحبكم للنادي ذكريات ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد".

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد في صيف موسم 2015-2016 مقابل 60 مليون يورو من موناكو.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في فترة إعارة إلى إشبيلية في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر وعاد إلى الفريق الإنجليزي مرة أخرى.

وتعرض مارسيال للإصابة مرتين خلال الموسم الحالي وغاب على إثرها 60 يوما بواقع 12 مباراة.

وإجمالا لعب مارسيال 317 مباراة وسجل 90 هدفا وصنع 47.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أنتوني مارسيال موناكو
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