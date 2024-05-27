جوميز: هكذا أوقفنا مابولولو.. ولم يكن منطقيا إلا التأجيل

الإثنين، 27 مايو 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سيطرنا على الكرة أمام فريق صعب يدافع بقوة ولم يكن من السهل خلق مواقف التسجيل أمام تمركز دفاعه".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نخلق المزيد من الفرص وأن نسجل أكثر بالنظر لوقت سيطرتنا على الكرة".

وأكمل "نستحق الفوز ونلعب لأجله دائما. اللاعبون حصلوا على 3 نقاط مستحقة".

وعن طريقة التعامل مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد قال: "لاحظنا قبل المباراة أن الاتحاد يعتمد على ثنائي هجومي في 3-5-2، ولذلك طلبت من اللاعبين الضغط رجل لرجل، وعلى هذا الأساس ضغط حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وفازا بالصراعات".

واختتم "ليس منطقيًا أن تطلب انضمام لاعبي الزمالك للمنتخب في توقيت معين ثم تحدد لنا مباراة بعد هذا التوقيت. قرار التأجيل كان الحل الأفضل".

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك مع بروكسي المقرر إقامتها 30 مايو في دور الـ 32 لكأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 في المركز الـ12 من 17 مباراة، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس من 25 مباراة.

مابولولو الزمالك جوزيه جوميز الدوري المصري
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