تنس - بعد الخروج من رولان جاروس.. نادال: قد أعتزل خلال شهرين

شدد رافاييل نادال لاعب التنس الشهير أنه قد يقرر اعتزال اللعبة خلال الشهرين المقبلين.

وفاز أليكساندر زفيريف على نادال بثلاث مجموعات دون رد 6-3، و7-6 (7-5)، 6-3 في مباراة امتدت 3 ساعات و5 دقائق.

ويعتبر اللاعب الإسباني حاملا للرقم القياسي في عدد ألقاب رولان جاروس بـ14 مرة.

وقال نادال من قبل: "توجد فرصة كبيرة جدا في أن تكون هذه النسخة من رولان جاروس الأخيرة لي".

وأكد نادال بعد المباراة: "أعتقد من الممكن أن أعتزل خلال شهرين، وربما لن أعود إلى رولان جاروس مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "ربما تكون المرة الأخيرة لي معكم ولذلك أشكركم، شعرت بحب كبير من الجماهير واللاعبين خلال المباراة، أتمنى أن أعود في الأولمبياد".

ويلقب نادال بملك الملاعب الترابية ومن المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الـ38 يوم 3 يونيو المقبل.

الفوز هو الرابع لزفيريف على نادال من 11 مباراة، ولم يخرج نادال من الدور الأول لرولان جاروس.