الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد السكندري

حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 في المركز الـ12 من 17 مباراة، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس من 25 مباراة.

ثنائية الزمالك سجلها كل من ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري.

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واستعاد الزمالك الانتصارات في الدوري بعدما خسر أمام سموحة وتعادل مع مودرن فيوتشر.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومي وكانت له فرصة في الدقيقة الثانية بعد انطلاقة من ناصر ماهر من ناحية اليسار وعرضية تابعها الجزيري وأبعدها المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

ومرة أخرى حاول الزمالك بعرضية من عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة تابعها حمزة المثلوثي لكن الكرة وصلت سهلة إلى المهدي سليمان.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط إبراهيما نداي لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على لاعب الأبيض.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق ناصر ماهر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من عمر جابر.

وبذلك يكون ناصر ماهر سجل مع الزمالك ذهابا وإيابا أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وكاد إبراهيما نادي أن يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 43 بعد كرة وصلت له من زيزو أمام المرمى ليسدد جوار القائم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر مابولولو فرصة التعادل للاتحاد بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى وسدد أعلى العارضة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني سجل الاتحاد السكندري هدف التعادل بعد ركلة ركنية عن طريق البديل بنجامين بواتينج في الدقيقة 50، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ليرد الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق سيف الدين الجزيري بعد تمريرة من إبراهيما نداي وضعته أمام المرمى الخالي.

وأجرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك تبديل مزدوج بنزول مصطفى شلبي ومحمد شحاتة بدلا من نداي وعبد الله السعيد.

وكاد مصطفى شلبي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 75 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى قبل أن يسددها بعيدا.

وشارك الثنائي زياد كمال وسيد عبد الله بدلا من ناصر ماهر وعمر جابر في الدقيقة 82.

وسجل زياد كمال الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الأخيرة للمباراة لكن الحكم ألغاه بعد العودة للفيديو ووجود تسلل على زيزو.

وشارك في الوقت الضائع المدافع الفلسطيني ياسر حمد بدلا من سيف الجزيري في آخر تبديلات الزمالك.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثنائية دون رد.

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