مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف دون مقابل والوصول للفوز التاسع تواليا في بطولة الدوري، مشددا على أن اللقاء لا يمكن فيه الحديث عن الأداء في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال يورتشيتش في تصريحات نقلها المركز الإعلامي: "المباراة أقيمت عصرا وسط درجة حرارة عالية وأثرت كثيرا على أداء لاعبي الفريقين ولا يمكن الأداء في مثل هذه الظروف وبالتالي ما تحقق طبيعي ومقبول والفوز مهم للغاية في مشوار الدوري".

وأوضح "الغيابات طبيعية وعلي جبر هو فقط البعيد عن الملعب ويحتاج لوقت من أجل العودة، وكذلك إيقاف رمضان صبحي وهو يثق كثيرا في اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات، ومن يشارك يبذل أقصى جهد لديه في الملعب".

وأضاف "رمضان صبحي لاعب مهم جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولكرة القدم في مصر، وتحديدا في الوقت الحالي يقدم مستوى رائع للغاية مع الفريق وفي قمة مستواه، وإيقافه غريب للغاية".

وأكمل "طبقا للوائح الفيفا كيف يتم إيقاف لاعب من اللعب لم تثبت ضده أي إدانة؟ الأمر بحاجة لتفسير وأنا واثق من صحة موقف رمضان وأنه سيعبر الأمر بسلام ويعود سريعا لدعم الفريق".

وقرر المدرب منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤ أيام بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الدوري..